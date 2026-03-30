Sony прекращает выпуск карт памяти

Сегодня компания Sony объявила о прекращении приёма заказов почти на все свои карты памяти форматов CFexpress и SD. Ограничения затронули линейки CFexpress Type A, Type B и SDXC/SDHC, хотя отдельные модели Type B и базовые карты серии SF-UZ всё ещё продолжают выпускаться. При этом купить их можно будет лишь до тех пор, пока не закончатся складские запасы. Решение касается как официальных дилеров, так и обычных покупателей и будет действовать в течение неопределённого времени. Примечательно, что эта новость появилась в тот же день, когда компания объявила о повышении цен на PlayStation 5 по всему миру.

Официальное заявление опубликовано на японском сайте Sony и продублировано на страницах товаров в интернет-магазине компании. Причиной называется глобальный дефицит полупроводниковой памяти и другие факторы. Среди них может быть и нехватка гелия, но пока что это лишь предположения инсайдеров. Компания подчёркивает, что текущие поставки не смогут удовлетворить спрос в обозримом будущем, поэтому приём заказов временно приостановлен. Возобновление продаж будет зависеть от ситуации с поставками, и об этом обещают сообщить отдельно на страницах продуктов. Но тот факт, что производитель приостанавливает поставки именно на неопределённый срок, вызывает обеспокоенность — компания вполне может просто уйти с рынка карт памяти, сфокусировавшись на других более прибыльных на данный момент направлениях. Это плохие новости для фотографов.