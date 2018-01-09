Чипсет AMD X470 и 12-нм Zen + подтверждены

AMD подтвердила новые 400 наборов микросхем, объявленный запуск в апреле.Чипсет, очевидно, совместим с AM4, но оптимизирован для процессов Ryzen «Summit Ridge» при 12-нм процессе изготовления. Эти процессоры также будут работать с вашей материнской платой на базе чипсета X370.

Новый чипсет имеет небольшие улучшения и использует меньшую мощность. AMD заявила, что им удалось получить лучшие (более высокие) тактовые частоты. Эти новые настольные процессоры AM4 также оснащены технологией Precision Boost 2.