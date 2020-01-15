Чипсеты B550 и A520 появятся в первой половине 2020 года

2020-01-15, Автор - Ramil; Продукт - B550 и A520; [65]
Производство чипсетов B550 и A520 для платформы третьего поколения Ryzen ожидается в первом квартале 2020 года. Материнские платы AM4 на новых чипсетах станут доступны в первой половине 2020 года. Скорее всего AMD анонсирует их на Computex 2020.

Ожидается, что материнские платы на B550 и A520 будут использовать PCI'e 3.0 и откажутся от дополнительного вентилятора, как было в X570. Чипсеты B550 и A520 могут стать хорошей комбинацией даже с PCI'e 3.0. Они будут поддерживает все процессоры предыдущих поколений.

Комментарии и отзывы B550 и A520
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