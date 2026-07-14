Материнские платы MSI теперь поддерживают память CXMT

MSI стала одной из первых компаний среди производителей материнских плат, которая добавила оптимизированную поддержку памяти CXMT DDR5 на своих платформах для десктопных ПК на платформе Intel. Китай активно переходит на использование собственной памяти, чтобы снизить зависимость от зарубежных производителей, которые значительно повысили цены на решения DRAM. В этих условиях CXMT стала главным выбором для китайского рынка, поскольку является ведущим производителем DRAM в стране. И хотя сейчас компания в основном поставляет решения собственной разработки внутри Китая, некоторые производители уже выпускают ориентированные на Китай версии компьютеров, которые затем появляются на международных рынках.

Ранее также сообщалось, что главным преимуществом CXMT является не низкая цена, а доступность поставок в условиях глобального дефицита памяти, что крайне важно для конечных производителей. А теперь MSI включила поддержку памяти CXMT DDR5 на своих материнских платах для платформы AM5. Ранее китайские модули памяти ограничивались скоростью около 6800 MT/сек, однако благодаря новым версиям BIOS с обновлённой прошивкой AMD AGESA такие платы теперь способны работать с CXMT DDR5 на значительно более высоких частотах. Это важный шаг для индустрии, так как теперь оперативная память китайского производства будет более доступной для обычных потребителей, желающих получить недорогое решение для сборки рабоей или игровой станции.
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