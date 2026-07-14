Материнские платы MSI теперь поддерживают память CXMT

Ранее также сообщалось, что главным преимуществом CXMT является не низкая цена, а доступность поставок в условиях глобального дефицита памяти, что крайне важно для конечных производителей. А теперь MSI включила поддержку памяти CXMT DDR5 на своих материнских платах для платформы AM5. Ранее китайские модули памяти ограничивались скоростью около 6800 MT/сек, однако благодаря новым версиям BIOS с обновлённой прошивкой AMD AGESA такие платы теперь способны работать с CXMT DDR5 на значительно более высоких частотах. Это важный шаг для индустрии, так как теперь оперативная память китайского производства будет более доступной для обычных потребителей, желающих получить недорогое решение для сборки рабоей или игровой станции.