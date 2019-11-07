Chuwi UBook Pro с отличной автономностью

Многие пользователи при покупке ноутбука или планшета переживают о том, что им не хватит батареи на длительное время использование устройства. Ради того, чтобы успокоить потенциальных покупателей планшета UBook Pro, производитель провел ряд тестов и назвал реальное время автономной работы. Устройство в режиме работы с документами предоставляет вам целых десять часов работы от одного заряда батареи, что достаточно серьезно на самом деле. Если у устройства включен браузер и вы ищете что-то в интернете, то длительность автономной работы сокращается до семи часов. То есть, это достаточно крутой продукт, который смотрится очень современно, обладает целым рядом преимуществ и при этом стоит недорого. Обязательно советую присмотреться.