Цифровое событие Gamescom покажет 38 компьютерных игр

Игровое событие Gamescom 2020 в этом году пройдет в цифровом формате. Событие будет очень масштабным и представит 38 игр от 18 издателей. Что покажут на Gamescom 2020? Doom Eternal: The Ancient Gods, Fall Guys Season 2, Call of Duty: Black Ops Cold War, Destiny 2: Beyond Light, World of Warcraft: Shadowlands, Mafia: Definitive Edition, Star Wars: Squadrons, Medal of Honor: Above and Beyond, Little Nightmares 2, Spellbreak, Age of Empires III Definitive Edition, Ratchet & Clank: Rift Apart и это не полный список игр.

Gamescom 2020 пройдет 27 августа на официальном канале мероприятия.