Clair Obscur: Expedition 33 лишили премии «Игра года»

Clair Obscur: Expedition 33 считается одной из самых титулованных игр в истории индустрии — тайтл собрал множество наград «Игра года», а также призы в ряде других ключевых категорий. Однако теперь в её коллекции стало на одну победу меньше, поскольку Indie Game Awards, ежегодная премия, ориентированная именно на инди-игры, лишила проект титула «Игра года» из-за использования студией Sandfall Interactive генеративного ИИ в процессе разработки. Ранее уже возникала информация о том, что Clair Obscur: Expedition 33 вышла с ассетами, которые выглядели как временные и были сгенерированы с помощью ИИ. Кроме того, сама студия Sandfall Interactive официально признала использование генеративного ИИ в июльском интервью испанскому изданию El Pais.

Правда, при подаче заявки на участие в Indie Game Awards представитель Sandfall Interactive подтвердил отсутствие использования генеративного ИИ в разработке Clair Obscur: Expedition 33, что и позволило игре получить доступ. После того, как выяснилось, что это не соответствует действительности, Sandfall Interactive подтвердила организаторам премии уже во время её проведения, что генеративный ИИ всё же применялся. В результате комитет принял решение аннулировать победы в обеих упомянутых категориях, поскольку любое использование генеративного ИИ напрямую нарушает правила допуска игр к участию. Возможно, другие мероприятия тоже пойдут по этому пути — тогда игра лишится множества наград.