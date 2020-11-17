Colorful анонсировала оперативную память iGame DDR4 с оптимизацией для AMD Ryzen 5000

Colorful, по всей видимости работает над новой памятью для платформы AMD Ryzen 5000 серии. Новая память Colorful iGame DDR4 входит в специальную серию iGame и оптимизирована для процессоров серии Ryzen 5000. Модули памяти имеют белую печатную плату без радиатора, скорее всего это не окончательный вариант. Известно, что модули памяти основана на чипах Samsung B-die, что гарантирует разгонный потенциал.

Сама же память имеет тактовую частоту 4000 МГц с таймингами CL14 (14-14-14-35). Рабочее напряжение модулей составляет 1,5 Вт. Информация о запуске оперативной памяти отсутствует.