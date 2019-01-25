Colorful готовит 3D-карту GeForce RTX 2080 без системы охлаждения

Как сообщают китайские источники, компания Colorful готовит любопытный вариант видеокарты 3D-карты GeForce RTX 2080, в котором не будет системы охлаждения. Судя по всему, данный продукт ориентирован на любителей жидкостных систем охлаждения. Судя по рендеру, производитель использовал референсную печатную плату, благодаря чему выбрать водоблок будет несложно. Отмечается, что новинка будет стоить ощутимо дешевле, чем аналогичные решения с системой охлаждения. При этом неизвестно, выйдет ли 3D-карта за пределы Китая и как на нее будет распространятся гарантия.