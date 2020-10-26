Colorful готовит GeForce RTX 3090 iGame Vulcan X OC

Крупные партнеры компании NVIDIA уже давно показывают свои новые видеокарты, но только сейчас, видимо, дошло дело до более продвинутых вариантов, которые действительно стоят внимания. Например, представлена видеокарта Colorful GeForce RTX 3090 iGame Vulcan X OC, которая вскоре поступит в продажу. И это настоящий игровой монстр — у видеокарты даже есть дисплей, на который можно выводить различную полезную информацию, чтобы получать данные о продукте в ходе непосредственно игры или работы. Конечно, стоит понимать, что стоимость у такой видеокарты достаточно высокая — сама по себе линейка RTX 3090 дорого стоит, а тут еще и флагманская модель с дисплеем и прочими бонусами. Возможно, это будет одна из самых интересных видеокарт на рынке.

Комментарии и отзывы Colorful GeForce RTX 3090 iGame Vulcan X OC
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