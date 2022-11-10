Colorful представила iGame GeForce RTX 4080

Хотя компания NVIDIA официально представила рынку видеокарты RTX 40, на деле оказалось, что в продаже вариантов не так уж и много — флагманская видеокарта с огромным трудом добирается до своих покупателей, партии явно слишком мизерные, а компании-партнёры хотя и показали свои видеокарты в различных линейках, но не спешат всё это производить. Соответственно, сегодняшняя новость может многих обрадовать — компания Colorful официально представила видеокарту iGame GeForce RTX 4080 с объёмом памяти 16 ГБ, которая выглядит достаточно привлекательно и обладает отличной системой охлаждения. Стоит отметить, что у этого производителя в целом качество систем охлаждения очень высокое — на уровне с лучшими линейками ASUS или MSI как минимум.

Соответственно, потенциальный покупатель получает видеокарту с тремя вентиляторами, с большим радиатором из алюминия, прочным кожухом системы охлаждения и достаточно высокими частотами графического ядра прямо с завода. Выглядит видеокарта стильно, производительно и стартует с отметки в 1250 долларов, хотя, конечно, на деле она будет продаваться заметно дороже — сейчас в продаже конкуренты уходят за 1600 долларов минимум, хотя это только предварительный заказ и на самом деле до момента релиза цены ещё вырастут. Получается не очень доступное решение, хотя с производительностью никаких проблем не возникнет — это достаточно классное решение для видеоигр, которое легко справляется с 4К-видеоиграми и не только.
Появились коннекторы для RTX 4090 от сторонних брендов…
Если вы следите за рынком видеокарт, то знаете, что у многих моделей RTX 4090 плавится коннектор питания,…
ASUS уже представила свою версию AMD Radeon RX 7900 XTX…
Буквально вчера компания ASUS официально представила миру своё новое поколение видеокарт RX 7900, а сегод…
Intel Arc A770 продают по безумной цене…
Буквально недавно компания Intel официально запустила в продажу видеокарты Intel Arc A770, которые являют…
Intel Arc A770 разогнали до 2,7 ГГц…
Некоторое время назад представители компании Intel официально показали слайды с характеристиками своих ди…
Представлена видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090 …
Компания NVIDIA пополнила ассортимент видеокарт топовой моделью нового поколения GeForce RTX 4090 (архите…
Представлена карта Gigabyte GeForce RTX 4090 Aorus Xtreme Wa…
Компания Gigabyte пополнила ассортимент графических адаптеров моделью GeForce RTX 4090 Aorus Xtreme Water…
Представлена карта ASUS GeForce RTX 3060 Ti TUF Gaming с пам…
Компания NVIDIA представила видеокарту GeForce RTX 3060 Ti с новой памятью GDDR6X. Новинка имеет две верс…
NVIDIA сказала, что GeForce RTX 40 стоит адекватных денег…
Буквально позавчера компания NVIDIA официально представила миру свои новые видеокарты GeForce RTX 40, кот…
Обзоры INNO3D GEFORCE RTX 3070 TI X3 OC (N307T3-086XX-1820VA45). Тесты видеокарты на новой платформе IntelОбзоры INNO3D GEFORCE RTX 3070 TI X3 OC (N307T3-086XX-1820VA45). Тесты видеокарты на новой платформе Intel
Обзор COLORFUL GeForce RTX 3080 LHR Advanced. Тесты видеокарты с AliexpressОбзор COLORFUL GeForce RTX 3080 LHR Advanced. Тесты видеокарты с Aliexpress
Лучшие видеокарты NVIDIA в июне и июле 2022. Самое время для покупки в РоссииЛучшие видеокарты NVIDIA в июне и июле 2022. Самое время для покупки в России
Обзор Palit GeForce RTX 3060 Ti ColorPOP (NE6306T019P2-1041R). Видеокарта с изменяемым цветом корпусаОбзор Palit GeForce RTX 3060 Ti ColorPOP (NE6306T019P2-1041R). Видеокарта с изменяемым цветом корпуса
Обзор Palit GeForce RTX 3050 Dual (NE63050019P1-190AD). Тесты видеокартыОбзор Palit GeForce RTX 3050 Dual (NE63050019P1-190AD). Тесты видеокарты
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor