Colorful представила iGame GeForce RTX 4080

Хотя компания NVIDIA официально представила рынку видеокарты RTX 40, на деле оказалось, что в продаже вариантов не так уж и много — флагманская видеокарта с огромным трудом добирается до своих покупателей, партии явно слишком мизерные, а компании-партнёры хотя и показали свои видеокарты в различных линейках, но не спешат всё это производить. Соответственно, сегодняшняя новость может многих обрадовать — компания Colorful официально представила видеокарту iGame GeForce RTX 4080 с объёмом памяти 16 ГБ, которая выглядит достаточно привлекательно и обладает отличной системой охлаждения. Стоит отметить, что у этого производителя в целом качество систем охлаждения очень высокое — на уровне с лучшими линейками ASUS или MSI как минимум.

Соответственно, потенциальный покупатель получает видеокарту с тремя вентиляторами, с большим радиатором из алюминия, прочным кожухом системы охлаждения и достаточно высокими частотами графического ядра прямо с завода. Выглядит видеокарта стильно, производительно и стартует с отметки в 1250 долларов, хотя, конечно, на деле она будет продаваться заметно дороже — сейчас в продаже конкуренты уходят за 1600 долларов минимум, хотя это только предварительный заказ и на самом деле до момента релиза цены ещё вырастут. Получается не очень доступное решение, хотя с производительностью никаких проблем не возникнет — это достаточно классное решение для видеоигр, которое легко справляется с 4К-видеоиграми и не только.