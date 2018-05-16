Colorful выпускает твердотельный накопитель SL500 960GB

Colorful объявляет о выпуске SSD SL500 960GB SSD, который присоединится к быстрорастущей линейке высококачественных, высокопроизводительных систем хранения данных COLORFUL.Благодаря внедрению SL500 960GB, для геймеров, опытных пользователей и профессионалов, которые ищут высокоскоростное хранилище с множеством возможностей для различных рабочих нагрузок, включая современные игры, большие мультимедийные файлы и обширные данные могут быть быстро загружены и отправлены. SL500 будет иметь емкость 960-Гбайт, что делает его идеальным выбором для тех людей, которые не хотят компрометировать производительность и емкость.