Colourful представила компактную видеокарту iGame GeForce RTX 3060 Ti Mini OC LHR-V

Компания Colourful представила компактную видеокарту iGame GeForce RTX 3060 Ti Mini OC LHR-V в матово-белом дизайне.

Ее длина всего 184 мм. Система охлаждения в видеокарте представлена радиатором с тепловыми трубками и 90 мм вентилятором. Такие размеры идеально подойдут для компактных корпусов.

Видеокарта оснащена только одним 8-контактным разъемом питания. Видеовыходы включают три разъема DisplayPort 1.4 и один порт HDMI 2.1. Кроме того, есть двойной BIOS с переключателем на задней панели ввода-вывода.

Базовая частота модели составляет 1665 МГц, частота в режиме OC достигает 1680 МГц. На борту видеокарты 8 ГБ видеопамяти GDDR6 с 256-битной шиной.

Информация о доступности и стоимости модели iGame GeForce RTX 3060 Ti Mini OC LHR-V не раскрыты.
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