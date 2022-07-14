Company of Heroes 3 дебютирует 17 ноября

SEGA и Relic Entertainment объявили дату выхода Company of Heroes 3.

Погрузитесь в два разных режима одиночной игры, предлагающих невероятную возможность повторного прохождения. Североафриканская операция представляет собой захватывающее линейное повествование, в котором вы сражаетесь за печально известный Deutsches AfrikaKorps, а итальянская динамичная кампания предлагает совершенно новый уровень стратегии и принятия решений. В игре будет 4 фракции и предлагает в два раза больше армий.

Devil's Brigade DLC Pack включает набор скинов отрядов Второй мировой войны, а также Digital Premium Edition по цене 79,99 долларов. Она включает в себя первое расширение игры с дополнениями.

Company of Heroes 3 дебютирует 17 ноября. Предварительные заказы теперь открыты по цене 59,99 долларов.