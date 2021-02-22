Cooler Master представила кронштейн для видеокарты Gpu Support Bracket Argb

Gpu Support Bracket Argb выполнен из закаленного стекла обработанного на станке. Встроенные светодиоды ARGB придают системе стильный вид. Подсветку можно синхронизировать с ПО материнских плат. Основание кронштейна усилено магнитом для обеспечения надежной опоры.
Cooler Master Gpu Support Bracket Argb совместим практически с любым корпусом. Устройство предлагает диапазон регулировки высоты от 41 мм до 171 мм. Опорный рычаг обеспечивает регулировку высоты путем скольжения и фиксации на месте.
Дата выхода кронштейна в продажу и его стоимость не раскрыты.