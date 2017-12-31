Core i3 8130U (Kaby Lake-R) не получит четырех ядер, но получит турбо-буст

LaptopMedia утверждает, что Intel Core i3 8130U останется двухъядерным, но с HyperThreading (таким образом, четыре потока). Однако Intel будет использовать турбо-буст, который может работать до 3,4 ГГц. Он является первой моделью для этой серии процессоров Core i3 с такой частотой. Базовая частота составляет 2,2 ГГц,а с Turbo она повысится до 3,4 ГГц. Кэш 4 МБ и используемая iGPU - UHD Graphics 620 с тактовыми частотами от 300 до 1000 МГц. Говорят, что TDP Core i3 8130U составляет от 10 до 15 Вт, но может быть определен производителем ноутбука.