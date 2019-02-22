Corsair Dominator Platinum RGB для ценителей стиля

В последнее время производители компьютерного железа выпускают все больше новинок, которые могут похвастаться красивой подсветкой. Это довольно интересно, так как характеристики могут оставаться на том же уровне в течение нескольких лет, а вот дизайн меняют практически каждый месяц. К примеру, вот в продажу поступил комплект оперативной памяти Corsair Dominator Platinum RGB, который выглядит очень уж круто. Вы можете поставить сразу четыре планки, настроить эффекты подсветки и получить очень красивый дизайн корпуса. Да, такая красота явно будет дороже, чем конкуренты без подсветки, но если вы уже собрали крутой компьютер и хотите сделать его еще интереснее, то вот вам шикарный вариант, как это можно реализовать. Цены еще нет.