Corsair Vengeance LPX DDR4 с отличными параметрами

Компания Corsair официально представила свою новую оперативную память Vengeance LPX DDR4, которая выглядит довольно привлекательно и может похвастаться очень высокой тактовой частотой. Производитель заявил, что прямо из коробки память будет работать на частоте 4866 МГц, что достаточно много для современной ОЗУ. У большинства конкурентов данный параметр установлен на более низком уровне и пользователи не могут даже при разгоне получить такие характеристики, не говоря уже о том, что из коробки у многих характеристики намного хуже. С другой стороны, нужно понимать, что это вариант для очень дорогого компьютера, так как память будет крайне дорогой и большинство себе такие планки покупать не будет. Но хоть какой-то прогресс.