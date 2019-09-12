Corsair Vengeance LPX модули с частотой 4866 МГц

Corsair анонсировала новый набор памяти для процессоров AMD Ryzen третьего поколения и материнских плат X570.

Разработанный для высококлассных платформ, таких как Asus ROG Crosshair VIII Formula, MSI MEG X570 Godlike и MSI Prestige X570 Creation. Corsair Vengeance LPX 16 ГБ (2 x 8 ГБ) с частотой 4866 МГц и CL18.

Память Vengeance LPX сопровождается дополнительным комплектом вентиляторов Vengeance Airflow, который гарантирует прямое охлаждение (доступно в серебристом, синем или красном цвете).

Стоимость комплекта: 1065 евро.