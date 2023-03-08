Corsair представила комплект DDR5-памяти на 192 ГБ

На протяжении многих лет геймерам с головой хватало даже 8 ГБ оперативной памяти, но технологии не стоят на месте и по состоянию на текущий момент можно смело заявить, что для комфортной работы и игр нужно уже как минимум 16 ГБ. При этом многие пользователи с удовольствием покупают комплекты на 32 ГБ, которые позволяют работать и играть с запасом на будущее, но с приходом DDR5 объём оперативной памяти, который производят компании, растёт семимильными шагами. Например, буквально недавно компания Corsair представила свои новые планки памяти по 24 и 48 ГБ — это уже огромный объём памяти, который большинству не нужен. Но на этом производитель решил не останавливаться, так что сегодня компания представила свой новый комплекта памяти.

Речь о комплекте памяти Corsair, который предоставляет пользователю 192 ГБ оперативной памяти DDR5, которая работает на частоте 5700 МГц. Стоит отметить, что такой объём памяти поддерживается далеко не всеми материнскими платами, при этом цена комплекта составляет 730 долларов, что довольно дорого в целом. Но если вы посчитаете стоимость 1 ГБ оперативной памяти в комплекте на 16 ГБ и цену 1 ГБ памяти в этом комплекте, то получится, что Corsair представила достаточно доступную память на самом деле. Просто столько память нужно далеко не всем пользователям, а значит, нет необходимости тратить такие средства на апгрейд компьютера. Но тем, кому такая память действительно нужна, стоит присмотреться к новинке — она своих денег точно стоит.