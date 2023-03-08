Corsair представила комплект DDR5-памяти на 192 ГБ…

Речь о комплекте памяти Corsair, который предоставляет пользователю 192 ГБ оперативной памяти DDR5, которая работает на частоте 5700 МГц. Стоит отметить, что такой объём памяти поддерживается далеко не всеми материнскими платами, при этом цена комплекта составляет 730 долларов, что довольно дорого в целом. Но если вы посчитаете стоимость 1 ГБ оперативной памяти в комплекте на 16 ГБ и цену 1 ГБ памяти в этом комплекте, то получится, что Corsair представила достаточно доступную память на самом деле. Просто столько память нужно далеко не всем пользователям, а значит, нет необходимости тратить такие средства на апгрейд компьютера. Но тем, кому такая память действительно нужна, стоит присмотреться к новинке — она своих денег точно стоит.