Corsair выпустила стильную ОЗУ с RGB-подсветкой

Corsair, мировой лидер в области компонентов для энтузиастов, предназначенных для геймеров, создателей контента и сборщиков ПК, сегодня объявила о выпуске памяти VENGEANCE RGB DDR5, которая дополняет знаменитую модель VENGEANCE RGB. Эти модули оптимизированы для новейших игровых ПК и рабочих станций и доступные в черном и белом цветах, обеспечивают сенсационную производительность DDR5 с потрясающим стилем RGB. VENGEANCE RGB DDR5 может похвастаться динамической десятизонной RGB-подсветкой с индивидуальной адресацией, заключенной в панорамную световую полосу, расположенную вокруг верхней части каждого модуля.

В результате получается бесшовный световой массив, который хорошо виден под разными углами и освещает вашу систему яркими световыми эффектами. Мощное программное обеспечение CORSAIR iCUE позволяет настраивать управление RGB-подсветкой для подробного, синхронизированного освещения с остальными устройствами, совместимыми с iCUE, или для еще большего погружения за счет интеграции RGB-подсветки в реальном времени при игре в некоторые проекты. iCUE также сохраняет пользовательские профили Intel XMP 3.0 для управления производительностью вашей памяти в зависимости от приложения или задачи для достижения максимальной эффективности, а также для управления регулировкой напряжения на плате для достижения более точно настроенного и стабильного разгона. Стоимость пока не называют, но выглядит очень достойно.
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