Crash Bandicoot 4: It's About Time появится на ПК и Nintendo Switch

Crash Bandicoot 4: It's About Time был выпущен в октябре 2020 года для приставки PS4 и Xbox One, так же была известна дата выхода игры (12 марта) для Xbox Series X / S и PS5 с поддержкой графики 4K с 60 FPS. Версия для Nintendo Switch также выйдет в следующем месяце, а ПК-версия должна выйти до конца года.

Предзаказ на ПК-версию Crash Bandicoot 4: It's About Time уже открыт по цене 1999 рублей на battle.net. Владельцы игры на PS4 или Xbox One, могут бесплатно перейти на версию следующего поколения.

Комментарии и отзывы Crash Bandicoot 4: It's About Time
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