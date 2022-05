Crucial представил твердотельные накопители M.2 NVMe P3 и P3 Plus Value

Компания Micron Technology, сегодня объявила о выпуске двух новых потребительских продуктов для хранения данных, твердотельных накопителей (SSD) Crucial P3 Plus Gen4 NVMe и Crucial P3 NVMe, которые пополнят свой отмеченный наградами портфель твердотельных накопителей Crucial NVMe. Совершенно новая линейка твердотельных накопителей Crucial P3 Plus обеспечивает привлекательное соотношение цены и производительности со скоростью последовательного чтения/записи до 5000/4200 МБ/с, а твердотельные накопители Crucial P3 следующего поколения обеспечивают скорость чтения/записи до 3500/3000 МБ. /с. Оба накопителя будут доступны емкостью до 4 ТБ, что делает их идеальными масштабируемыми решениями для хранения данных, которые нужны профессионалам, творческим людям, геймерам и другим высокопроизводительным пользователям.

Crucial P3 Plus Gen4 NVMe обеспечивает время загрузки и передачу данных почти в девять раз быстрее, чем твердотельные накопители SATA, и до 43% быстрее, чем самые быстрые твердотельные накопители Gen3. Обновление системы NVMe Gen3. Устройство Crucial P3 Plus, созданное на основе усовершенствованной памяти 3D NAND емкостью 176 л от Micron, было протестировано и подтверждено в соответствии со строгими стандартами, которые пользователи ожидают от одного из ведущих мировых производителей флэш-памяти. P3 Plus — это надежное решение для хранения данных, в котором достаточно места для всех приложений, программ, файлов, фотографий, видео и игр, которые могут потребоваться высокопроизводительным пользователям. Кроме того, твердотельный накопитель P3 Plus предлагает гибкую обратную совместимость для большинства систем Gen3.

Твердотельный накопитель Crucial P3 Gen3 NVMe загружается в шесть раз быстрее, чем твердотельные накопители SATA, и более чем в двадцать раз быстрее, чем жесткие диски (HDD), обеспечивая при этом производительность на 45 % выше, чем у предыдущего поколения. Быстрая загрузка, загрузка и передача файлов делают твердотельный накопитель Crucial P3 подходящим для домашних мастеров, случайных геймеров, профессионалов, дизайнеров начального уровня — всех, кому требуется высококачественный NVMe с ограниченным бюджетом или кто хочет обновить свой ПК со старых SATA. или технологии жестких дисков.