Crucial представил твердотельные накопители M.2 NVMe P3 и P3 Plus Value

Компания Micron Technology, сегодня объявила о выпуске двух новых потребительских продуктов для хранения данных, твердотельных накопителей (SSD) Crucial P3 Plus Gen4 NVMe и Crucial P3 NVMe, которые пополнят свой отмеченный наградами портфель твердотельных накопителей Crucial NVMe. Совершенно новая линейка твердотельных накопителей Crucial P3 Plus обеспечивает привлекательное соотношение цены и производительности со скоростью последовательного чтения/записи до 5000/4200 МБ/с, а твердотельные накопители Crucial P3 следующего поколения обеспечивают скорость чтения/записи до 3500/3000 МБ. /с. Оба накопителя будут доступны емкостью до 4 ТБ, что делает их идеальными масштабируемыми решениями для хранения данных, которые нужны профессионалам, творческим людям, геймерам и другим высокопроизводительным пользователям.

Crucial P3 Plus Gen4 NVMe обеспечивает время загрузки и передачу данных почти в девять раз быстрее, чем твердотельные накопители SATA, и до 43% быстрее, чем самые быстрые твердотельные накопители Gen3. Обновление системы NVMe Gen3. Устройство Crucial P3 Plus, созданное на основе усовершенствованной памяти 3D NAND емкостью 176 л от Micron, было протестировано и подтверждено в соответствии со строгими стандартами, которые пользователи ожидают от одного из ведущих мировых производителей флэш-памяти. P3 Plus — это надежное решение для хранения данных, в котором достаточно места для всех приложений, программ, файлов, фотографий, видео и игр, которые могут потребоваться высокопроизводительным пользователям. Кроме того, твердотельный накопитель P3 Plus предлагает гибкую обратную совместимость для большинства систем Gen3.

Твердотельный накопитель Crucial P3 Gen3 NVMe загружается в шесть раз быстрее, чем твердотельные накопители SATA, и более чем в двадцать раз быстрее, чем жесткие диски (HDD), обеспечивая при этом производительность на 45 % выше, чем у предыдущего поколения. Быстрая загрузка, загрузка и передача файлов делают твердотельный накопитель Crucial P3 подходящим для домашних мастеров, случайных геймеров, профессионалов, дизайнеров начального уровня — всех, кому требуется высококачественный NVMe с ограниченным бюджетом или кто хочет обновить свой ПК со старых SATA. или технологии жестких дисков.
Western Digital начнет массовое производство 162-слойной пам…
Western Digital начнет массовое производство 162-слойной памНа прошлой неделе Micron раскрыла свои планы в области флэш-памяти NAND. Различные производители флэш-пам…
Seagate и Phison совместно разрабатывают новые твердотельные…
Seagate и Phison совместно разрабатывают новые твердотельныеSeagate Technology Holdings и Phison Electronics Corp., объявили о совместной разработке новых твердотель…
Micron представил вертикально интегрированный 176-слойный тв…
Micron представил вертикально интегрированный 176-слойный твКомпания Micron сегодня объявила о том, что выпускает первый в мире вертикально интегрированный 176-слойн…
Kingston Technology возглавляет список поставщиков твердотел…
Kingston Technology возглавляет список поставщиков твердотелKingston Digital, Inc., подразделение флэш-памяти Kingston Technology Company, мирового лидера в области …
Lexar выпускает новую профессиональную карту памяти SDXC…
Lexar выпускает новую профессиональную карту памяти SDXCLexar, ведущий мировой бренд флэш-памяти, с гордостью представляет новую серию карт Lexar Professional 18…
Apacer представил портативный жесткий диск AC533 USB 3.2 Gen…
Apacer представил портативный жесткий диск AC533 USB 3.2 GenApacer, ведущий мировой бренд цифровых хранилищ, выпустил легкий и стильный портативный жесткий диск AC53…
MSI представила твердотельный накопитель Spatium M480 Play M…
MSI представила твердотельный накопитель Spatium M480 Play MMSI запустила новую быструю модель в линейке своих твердотельных накопителей — SPATIUM M480 PCIe 4.0 NVMe…
Apacer представляет портативный жесткий диск AC533…
Apacer представляет портативный жесткий диск AC533Компания Apacer выпустила легкий и стильный портативный жесткий диск AC533 USB 3.2 Gen 1. Внешний вид жес…
Что подарить на Новый Год? Топ 7 практичных вариантов, которые никого не оставят равнодушнымЧто подарить на Новый Год? Топ 7 практичных вариантов, которые никого не оставят равнодушным
Обзор Patriot Burst Elite 240GB PBE240GS25SSDR. Недорогая серия SSDОбзор Patriot Burst Elite 240GB PBE240GS25SSDR. Недорогая серия SSD
Обзор Seagate FireCuda 530 1Tb SSD (ZP1000GM3A013). Сверхбыстрый твердотельный накопитель для ПК и PS5Обзор Seagate FireCuda 530 1Tb SSD (ZP1000GM3A013). Сверхбыстрый твердотельный накопитель для ПК и PS5
Обзор Orico M2PF-C3. Корпус для внешнего диска M.2 B-KEYОбзор Orico M2PF-C3. Корпус для внешнего диска M.2 B-KEY
Обзор Seagate Exos X20 20 ТБ ST20000NM007D. Бескомпромиссный жесткий диск на 20 Тб Обзор Seagate Exos X20 20 ТБ ST20000NM007D. Бескомпромиссный жесткий диск на 20 Тб
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor