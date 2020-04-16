Crysis Remastered находится на стадии разработки

Разработчик игры Crysis начал разработку версии Remastered. Так как предыдущие версии Crysis были очень требовательны к графике, версия Remastered должна шокировать игрока визуальной составляющей.

Обновленная игра будет предлагать новые графические функции, текстуры и и новую технологию CRYENGINE с поддержкой аппаратной трассировки лучей RTX. Игрокам понадобиться мощное компьютерное железо, для игры на максимальных настройках.

Дата анонса игры еще не объявлено. Известно, что Crysis Remastered появится на платформе Windows, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.