Crysis Remastered находится на стадии разработки

2020-04-16, Автор - Ramil; Продукт - Crysis Remastered; [112]
Разработчик игры Crysis начал разработку версии Remastered. Так как предыдущие версии Crysis были очень требовательны к графике, версия Remastered должна шокировать игрока визуальной составляющей.

Обновленная игра будет предлагать новые графические функции, текстуры и и новую технологию CRYENGINE с поддержкой аппаратной трассировки лучей RTX. Игрокам понадобиться мощное компьютерное железо, для игры на максимальных настройках.

Дата анонса игры еще не объявлено. Известно, что Crysis Remastered появится на платформе Windows, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.

Комментарии и отзывы Crysis Remastered
Обзор Candy FCPK626XL/E. Духовой шкаф с гидролизной и пиролитической очисткойОбзор Candy FCPK626XL/E. Духовой шкаф с гидролизной и пиролитической очисткой
Обзор Philips 245E1S. Лучший 2K-монитор до 15 000 рублейОбзор Philips 245E1S. Лучший 2K-монитор до 15 000 рублей
Лучшая доступная игровая мышка. HyperX Pulsefire FPS Pro Black USBЛучшая доступная игровая мышка. HyperX Pulsefire FPS Pro Black USB
Обзор COUGAR VANTAR MX. Механическая клавиатура с линейными переключателямиОбзор COUGAR VANTAR MX. Механическая клавиатура с линейными переключателями
Обзор Slimtec Dual M7. Видеорегистратор зеркало с камерой заднего видаОбзор Slimtec Dual M7. Видеорегистратор зеркало с камерой заднего вида
Обновление FuntouchOS перенесли из-за ко...
Обновление FuntouchOS перенесли из-за коFuntouchOS это фирменная оболочка компании ViVo на базе Android 10. ...
Apple iPhone 12 показали на новых рендер...
Apple iPhone 12 показали на новых рендерВ сети появились новые концепт-рендеры смартфона iPhone 12, который будет представлен осенью этого года. ...
Vivo NEX 3S 5G готовится к релизу...
Vivo NEX 3S 5G готовится к релизуНекоторое время назад мы говорили про смартфон Vivo NEX 3S 5G и то, что рано или поздно он должен появить...
Microsoft и Google боятся коронавируса...
Microsoft и Google боятся коронавирусаДумаю, если вы следите за рынком смартфонов и электроники в целом, то слышали про коронавирус и то, что п...
Fortnite Chapter 2 представляет второй с...
Fortnite Chapter 2 представляет второй сНовый сезон принесет множество изменений и дополнений. Одним из главных является новый Battle Pass. ...
OnePlus Warp Charge 30 слили в сеть...
OnePlus Warp Charge 30 слили в сетьНа просторах интернета появилась информация о беспроводной зарядке OnePlus Warp Charge 30, которая выгляд...
Разработчик Epic Games предлагает две бе...
Разработчик Epic Games предлагает две беКомпания Epic Games предлагает две бесплатные игры каждую неделю. Игры будут доступны до 12 марта. ...
Защитим Honor 20 от царапин...
Защитим Honor 20 от царапинБеда любого современного смартфона в том, что производитель всеми силами стремится сделать устройство бол...
Microsoft Flight Simulator будет использ...
Microsoft Flight Simulator будет использMicrosoft Flight Simulator до сих пор находится в стадии разработки и в интернете появляются информация о...
Huawei отлично реализует смартфоны с 5G...
Huawei отлично реализует смартфоны с 5GНекоторое время назад многие пользователи думали, что смартфоны с поддержкой 5G не будут пользоваться спр...
Смартфон Honor View30 Pro получил топову...
Смартфон Honor View30 Pro получил топовуБренд Honor представил смартфон View30 Pro, который работает под управлением Android 10 с фирменным Magic...
Motorola Moto G8 оснастили процессором Q...
Motorola Moto G8 оснастили процессором QРанее компания Motorola анонсировала смартфоны Moto G8 Power, Moto G8 Stylus, Moto G8 Plus и Moto G8 Play...
Обзор ASUS PRIME X570-PRO. Тесты материнской платыОбзор ASUS PRIME X570-PRO. Тесты материнской платы
Обзор Philips 241B7QUBHEB. Лучший 24-дюймовый монитор для ноутбуковОбзор Philips 241B7QUBHEB. Лучший 24-дюймовый монитор для ноутбуков
Обзор CamShel DVR 240. Видеорегистратор с двумя камерамиОбзор CamShel DVR 240. Видеорегистратор с двумя камерами
Обзор BIOSTAR X570GT Ver. 6.x. Материнская плата с топовым чипсетом без переплатыОбзор BIOSTAR X570GT Ver. 6.x. Материнская плата с топовым чипсетом без переплаты
Обзор Slimtec Alpha XS. Лучший видеорегистратор до 3 500 рублей?Обзор Slimtec Alpha XS. Лучший видеорегистратор до 3 500 рублей?
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor