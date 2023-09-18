Cyber Citizen Shockman 2: A New Menace выйдет в свет 22 сентября

Сегодня независимый издатель Ratalaika Games совместно со студией Shinyuden официально сообщили о запуске видеоигры Cyber Citizen Shockman 2: A New Menace, которая является сиквелом культового проекта, ранее представленного на рынке Японии. Стоит отметить, что оригинальная игра никогда официально за пределы локального рынка не выходила, так что большинству геймеров она не совсем знакома, но у сиквела дела гораздо лучше — игра выйдет 22 сентября сразу на PlayStation 4, PlayStation 5, Microsoft Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch, то есть захватит сразу все возможные на текущий момент платформы. Более того, разработчики уверяют, что им удалось создать просто потрясающую ретро-аркаду, которая сохранила все оригинальные черты жанра. Да и пиксельная графика, безусловно, дело очень приятное — ценители такой графики точно будут в восторге.

Разработчики отметили, что сюжет сиквела разворачивается спустя два года после завершения оригинальной игры. Тогда главные герои превратились в персонажей Shubibinman, дабы иметь возможность спасти мир от злой империи пришельцев. После этого главные герои Арнольд и Соня, которые давно вернулись к обычной жизни, вдруг узнают, что в мире появился новый враг — очередные пришельцы из космоса пытаются завоевать мир. Более того, они похитили Дока, друга главного героя, так что теперь персонажам нужно сразиться с врагами и проверить себя в новом бою. И, что немаловажно, игра крайне лояльна к железу ПК.
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