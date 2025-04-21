Cyberpunk 2077 на Nintendo Switch 2 работает с DLSS

Cyberpunk 2077 станет первой игрой, официально использующей технологию апскейлинга изображения NVIDIA DLSS на Nintendo Switch. Дело в том, что в последнем эпизоде своего подкаста специалисты из Digital Foundry сообщили, что получили официальное подтверждение от CD Projekt RED — на Nintendo Switch 2 видеоигра Cyberpunk 2077 действительно использует версию NVIDIA DLSS, адаптированную для аппаратного обеспечения с Tensor-ядрами. Апскейлер работает во всех четырёх режимах отображения — в док-станции (качество и производительность) и в портативном режиме (качество и производительность). После подтверждения Digital Foundry пересмотрели доступные видеоматериалы в максимально возможном качестве, пытаясь найти визуальные признаки работы DLSS.

Однако низкое качество постобработки и общее разрешение видео не позволяют чётко увидеть характерные грани работы технологии. Кроме поддержки DLSS, CD Projekt RED также подтвердила, что все режимы (за исключением портативного режима производительности) нацелены на разрешение 1080p. Портативный режим производительности — на 720p. При этом в игре реализовано динамическое масштабирование разрешения, которое может снижаться вплоть до 2x по каждой оси. Это означает, что при загрузке видеокарты картинка может масштабироваться от 540p до 1080p в док-режимах и от 360p до 720p в портативном режиме производительности. Стоит напомнить, что Cyberpunk 2077 выходит на Nintendo Switch 2 уже 5 июня — одновременно с релизом консоли.
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