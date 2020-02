Cyberpunk 2077 появится в облачном сервисе GeForce Now

По мере роста облачных игр компании сражаются друг с другом, чтобы стать основным сервисом. Поэтому Nvidia объявила, что CD Projekt Red Cyberpunk 2077 появится в библиотеке GeForce Now в тот же день после ее выпуска. Облачная игровая платформа Nvidia в настоящее время совместима с Windows, macOS, Android и Shield TV. Компания также отмечает, что пользователи смогут воспользоваться преимуществами технологии RTX On Ray Trace от GeForce Now независимо от того, какая у них аппаратная конфигурация.

Наличие одной из самых ожидаемых игр 2020 года - серьезный шаг для платформы, особенно учитывая, что она получит ее в первый день. В прошлом году CDPR объявил, что Cyberpunk 2077 будет использовать сервис Stadia от Google, но не указал, будет ли он доступен в тот же день, когда он выйдет на консоли и ПК.

Привлечение Cyberpunk 2077 к GeForce Now - это не единственное, над чем сотрудничают обе компании. В воскресенье Nvidia представила ограниченный выпуск видеокарты Cyberpunk 2077 RTX 2080 Ti.