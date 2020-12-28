Cyberpunk 2077 запустили на Nintendo Switch

В последнее время энтузиасты достаточно активно работают над тем, чтобы порадовать пользователей из сети качественным контентом. Иногда, конечно, доходит до невероятного бреда, но есть и весьма интересные задумки. Например, один из пользователей смог запустить на Nintendo Switch полноценную версию Cyberpunk 2077. Стоит уточнить, что данная игра польского разработчика на компактной консоли не выходила и не планируется, так как аппаратная составляющая слишком слабая. Но пользователь смог запустить на японской консоли Android, а потом через приложение стриминга Google Stadia запустил игру с удаленных серверов. Получилось достаточно топорно, но это всё равно круто, так как иных способов все равно у пользователей нет.

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Cyberpunk 2077 запустили на Nintendo Switch

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