D-Link Covr-2202 - шикарное решение проблем с Wi-Fi в вашем доме

Компания D-Link, ведущий производитель сетевых решений на базе IP для малого и среднего бизнеса и домашних пользователей, объявляет о доступности своей трехдиапазонной системы Wi-Fi AC2200 Whole Home COVR-2202.

Система ячеистой сети использует так называемые «узлы» для расширения зоны покрытия Wi-Fi. Сетчатые сетевые системы отличаются от расширителей диапазона тем, что они используют технологию Wi-Fi для увеличения покрытия, тогда как расширители диапазона просто усиливают существующий сигнал Wi-Fi. Ячеистая система WLAN COVR-2202 предназначена для обеспечения стабильной и бесперебойной WLAN в помещениях площадью до 550 кв. Два модуля 5 ГГц со скоростью передачи до 868 Мбит/с каждый и модуль 2,4 ГГц со скоростью до 400 Мбит/с должны обеспечивать совокупную пропускную способность до 2200 Мбит/с.

D-Link Covr-2202 имеет современный стильный дизайн. Комплект из двух устройств доступен по цене 399 долларов.