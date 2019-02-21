D-Link DIR-2680 - маршрутизатор Wi-Fi на базе Intel ориентированный на безопасность

D-Link представила свой маршрутизатор DIR-2680 DIR-2680, с великолепным промышленным дизайном. По сути, это двухдиапазонный маршрутизатор класса AC2600. Это означает скорость передачи данных до 800 Мбит / с в сети 2,4 ГГц и 1733 Мбит / с в сети 5 ГГц.

Ключевой особенностью является использование чипсета Intel Home Wi-Fi WAV500. Этот конкретный чипсет был разработан с учетом требований безопасности и связан с платформой McAfee Secure Home. Чипсет включает интеллектуальную защиту дома, родительский контроль и антивирусные функции через приложение D-Fend .

DIR-2680 также постоянно отслеживает входящий и исходящий трафик и может отмечать подозрительные передачи в приложении D-Fend. Маршрутизатор может даже предупреждать администраторов, если новые устройства пытаются подключиться к сети. После этого администраторы могут разрешить или отклонить запрос через приложение.

Что еще более важно, маршрутизатор также может отслеживать трафик умных домашних устройств, таких как датчики или камеры, которые могут быть скомпрометированы. DIR-2680 может отслеживать эти устройства и предупреждать пользователей, если он что-то не так, например, если смарт-устройство пытается отправить данные на подозрительный сервер. Маршрутизатор D-Link DIR-2680 D-Fend стоит $299 и будет доступен в апреле этого года.