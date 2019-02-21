D-Link DIR-2680 - маршрутизатор Wi-Fi на базе Intel ориентированный на безопасность

2019-02-21, Автор - Anna; Продукт - D-Link DIR-2680; [103]
D-Link представила свой маршрутизатор DIR-2680 DIR-2680, с великолепным промышленным дизайном. По сути, это двухдиапазонный маршрутизатор класса AC2600. Это означает скорость передачи данных до 800 Мбит / с в сети 2,4 ГГц и 1733 Мбит / с в сети 5 ГГц.

Ключевой особенностью является использование чипсета Intel Home Wi-Fi WAV500. Этот конкретный чипсет был разработан с учетом требований безопасности и связан с платформой McAfee Secure Home. Чипсет включает интеллектуальную защиту дома, родительский контроль и антивирусные функции через приложение D-Fend .

DIR-2680 также постоянно отслеживает входящий и исходящий трафик и может отмечать подозрительные передачи в приложении D-Fend. Маршрутизатор может даже предупреждать администраторов, если новые устройства пытаются подключиться к сети. После этого администраторы могут разрешить или отклонить запрос через приложение.

Что еще более важно, маршрутизатор также может отслеживать трафик умных домашних устройств, таких как датчики или камеры, которые могут быть скомпрометированы. DIR-2680 может отслеживать эти устройства и предупреждать пользователей, если он что-то не так, например, если смарт-устройство пытается отправить данные на подозрительный сервер. Маршрутизатор D-Link DIR-2680 D-Fend стоит $299 и будет доступен в апреле этого года.

Комментарии:
Видеокарту ASUS GTX 1660 Ti ROG Strix Ga...
Видеокарту ASUS GTX 1660 Ti ROG Strix GaУже завтра компания NVIDIA представит видеокарту GeForce GTX 1660 Ti, ну а пока можно взглянуть на утекши...
Флагманский смартфон OnePlus 7 засветилс...
Флагманский смартфон OnePlus 7 засветилс Китайский искатель утечек @Steven_Sbw выложил фотографию, на которой, как утверждается, изображен флагм...
Verizon первым представит и реализует Ga...
Verizon первым представит и реализует GaVerizon объявил, что станет первым американским оператором, предложившим Samsung Galaxy S10 5G, который п...
VR-гарнитура с разрешением человеческого...
VR-гарнитура с разрешением человеческогоКогда речь идет о виртуальной реальности, главной целью пользователя является увидеть вещи такими, какими...
Как открыть свой бизнес? ...
Как открыть свой бизнес? Согласитесь, никто не хочет быть зависимым от какого-то начальника и начать зарабатывать деньги самостоят...
Универсальный GPS-трекер Xplora Go...
Универсальный GPS-трекер Xplora GoНорвежский стартап XPLORA анонсировал свой последний носимый продукт под названием XPLORA GO. Устройство ...
Обзор Oklick OK-163. Доступная акустичес...
Обзор Oklick OK-163. Доступная акустичесСогласитесь, современные пользователи ПК и ноутбуков достаточно щепетильно относятся к качеству звука кол...
Качественные винтовые компрессоры для пр...
Качественные винтовые компрессоры для прСогласитесь, современные технологии развиваются невероятными темпами и вместе с ними совершенствуются и д...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Oklick OK-163. Доступная акустическая система 2.0 Обзор Oklick OK-163. Доступная акустическая система 2.0
Обзор Genius QCam 6000. Веб-камера для видеозвонков и трансляцийОбзор Genius QCam 6000. Веб-камера для видеозвонков и трансляций
Обзор Mio MiVue i88. Сигнатурный комбо-видеорегистраторОбзор Mio MiVue i88. Сигнатурный комбо-видеорегистратор
Сравнение GoPro HERO7 Black и GoPro HERO5 Black. Выбор лучшей экшн-камерыСравнение GoPro HERO7 Black и GoPro HERO5 Black. Выбор лучшей экшн-камеры
Обзор вентиляторов Arctic P12 PWM PST и Arctic P14 PWM PSTОбзор вентиляторов Arctic P12 PWM PST и Arctic P14 PWM PST
Предварительный обзор Samsung Galaxy S10...
Предварительный обзор Samsung Galaxy S10Компания Samsung официально представила свой новый флагман под названием Samsung Galaxy S10, который оказ...
Обзор Resort Boss: Golf. Стань менеджеро...
Обзор Resort Boss: Golf. Стань менеджероМне всегда нравились подобные экономические стратегии, в которых очень много переменных и нужно постепенн...
Предварительный обзор ZOTAC Gaming GeFor...
Предварительный обзор ZOTAC Gaming GeForПроизводителям видеокарт приходится несладко в последнее время — новая линейка видеокарт стоит каких-то б...
Обзор Red Tractor Tycoon. Создаём свою ф...
Обзор Red Tractor Tycoon. Создаём свою фМне всегда нравились подобные игры тем, что они не требуют от вас отличной реакции или каких-то невероятн...
Компания Hobby World выпустила первый но...
Компания Hobby World выпустила первый ноЖурнал «Мир Фантастики», издающийся с 2003 года стал настолько популярен у населения нашей страны, что но...
Предварительный обзор Cooler Master Mast...
Предварительный обзор Cooler Master MastВ последнее время многие геймеры стали обращать внимание на компактные игровые корпуса. В этом есть опред...
Обзор Plane Mechanic Simulator. Ремонтир...
Обзор Plane Mechanic Simulator. РемонтирНужно понимать, что Plane Mechanic Simulator — довольно необычная игра, которая требует от вас определенн...
Предварительный обзор Samsung Galaxy Tab...
Предварительный обзор Samsung Galaxy TabМногие привыкли к тому, что на рынке есть всего один достойный планшетный компьютер — iPad. У компании Ap...
Обзор Far Cry New Dawn. Отличное продолж...
Обзор Far Cry New Dawn. Отличное продолжЯ играл в Far Cry 5 и эта игра принесла мне массу удовольствия. Злодеи вызывали эмоции, их хотелось наказ...
Предварительный обзор Fujifilm X-T30. Кр...
Предварительный обзор Fujifilm X-T30. КрКомпактные камеры — довольно удобная вещь не только для путешествий, но и для любительской или профессион...
Предварительный обзор Meizu 16 Plus Soun...
Предварительный обзор Meizu 16 Plus SounСовременным производителям смартфонов очень тяжело привлечь к себе внимание аудитории — нас уже разбалова...
Mio представила многофункциональные виде...
Mio представила многофункциональные виде13 февраля в Москве прошла пресс-конференция компании Mio, на которой были показаны две новые модели виде...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor