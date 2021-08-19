D-Link выпустила USB-адаптер AX1800 с Wi-Fi 6

D-Link объявила о выпуске USB-адаптера AX1800 с поддержкой Wi-Fi 6.

Устройство обеспечивает беспроводную связь дома или офисе. Благодаря поддержке Wi-Fi 6, USB-адаптер D-Link AX1800 гарантирует игры без задержек, быструю скорость передачу данных, видеозвонки и прямые трансляции в разрешении 4K и 8K. Скорость которую USB-адаптер предлагает достигает 1200 Мбит/с, кроме того, он работает с диапазоном частот 2,4 и 5 ГГц. D-Link AX1800 оснащен защитными технологиями шифрования и безопасности подключения к беспроводной сети. Поддержка USB 3.2 Gen 1 обеспечивает максимальную пропускную способность для вашего ПК.

Доступность и стоимость USB-адаптера AX1800 не раскрыты.
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