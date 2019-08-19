DARPA устроило соревнования подземных роботов

В соревновании участвуют новейшие разработки в сфере робототехники — маленькие роверы, специально созданные для покорения подземных глубин. Задача роботов заключается в составлении карты местности под землёй, объезде всех расположенных на пути препятствий и возвращение на стартовую точку спрятанного в конце «трека» предмета. Призовой фонд соревнований составляет $5 миллионов. Что еще важнее — робот-победитель будет использоваться в качестве основы для создания нового космического аппарата.Глубокие гроты и пещеры других планет — большая загадка для ученых. Дело в том, что доступные сейчас роверы просто не в состоянии изучить их как следует, поскольку они плохо ориентируются под землёй: спутниковая навигация не работает, а компас сбоит из-за наличия залежей металлов. Эту проблему и должен решить победитель конкурса Subterranean Challenge.Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA) устроило грандиозные соревнования Subterranean Challenge, в которых участвуют роботизированные мини-роверы. Главный приз — билет на другие планеты. Там победители заезда будут исследовать пещеры, недоступные привычной технике.