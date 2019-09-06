DJI Osmo Mobile 3, DJI Mavic 2, DJI Osmo Pocket на выставке IFA 2019

На выставке IFA 2019 компания DJI представила новый 3-осевой стабилизатор DJI Osmo Mobile 3. Как можно догадаться по названию, он ориентирован на использование со смартфонами. Отличают новинку компактные габариты и новый тип конструкции.
DJI Osmo Mobile 3Новинка обеспечивает плавную съёмку на смартфон во время движения. Поддерживается быстрый перевод из портретного в ландшафтный режим. В собранном состоянии занимает ограниченное место Из плюсов отметим отсутствие перекрытия грани с разъёмами. Так упрощается подключение внешней периферии, например, микрофона. При своих компактных габаритах DJI OSMO Mobile 3 обеспечивает длительное врем автономной работы.
DJI Mavic 2 ProФлагманская версия серии Mavic. Складная конструкция, новая оптика, увеличенные время автономной работы, датчики по периметру корпуса, удобный комплектный блок управления. И это только часть улучшений.
DJI Mavic 2 ZoomВ этом году компания представила сразу два устройства . Версия Zoom - младшая. Стоит заметно дешевле. Поддерживается оптическое увеличение. В остальном все преимущества конструкции со складными подвесами.
DJI Mavic AirВерсия для любителей селфи на дроны. DJI Mavic Air управляется с экрана смартфона. Компактные габариты и ограниченная высота полета. Но разве это важно для съёмки красивых роликов?
DJI Osmo PocketЭкшн-камеры со встроенным 3-осевым стабилизатором. DJI Osmo Pocket объединяет функционал экшн-камеры и полноценного стабилизатора. Все это выполненно в виде карманного устройства. Как итог, это одна из самых лучших камер для съёмки путешествий и влогов в движении.