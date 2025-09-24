DJI представила свою самую компактную экшен-камеру в истории

DJI официально представила свою новую компактную камеру Osmo Nano, которая стала самой маленькой экшн-камерой компании. При этом она оснащена тем же датчиком 1/1,3 дюйма с динамическим диапазоном в 13,5 ступеней и возможностью записи в 4K при 120 кадрах в секунду, что и флагманская Osmo Action 5 Pro, вышедшая год назад. Как и конкурирующие решения, например Insta360 Go Ultra, для расширения функционала Osmo Nano требуется модульный аксессуар Multifunctional Vision Dock — с его помощью можно подключить экран и увеличить время автономной работы. Также уже сейчас стало известно, что в Канаде версия с 64 ГБ встроенной памяти стоит 309 долларов, в Великобритании её цена составит 239 фунтов, а во Франции, Германии и Испании — 279 евро. Вариант с 128 ГБ обойдётся в 339 долларов, 259 фунтов и 309 евро соответственно. А вот в США камеру продавать пока что не будут — компания не уточнила причины, но, скорее всего, всё достаточно очевидно.

Osmo Nano заметно меньше прошлой попытки DJI создать мини-камеру — модели Action 2, которая вышла в 2021 году и имела схожий модульный подход с множеством магнитных аксессуаров. Новинка получила продолговатый корпус в форме капсулы длиной 57 мм и весом 52 грамма, что на грамм легче Action 2 и недавно выпущенной Insta360 Go Ultra. Даже с подключённым экранным доком вес Osmo Nano не превышает 124 граммов, что значительно меньше по сравнению с 146-граммовой Osmo Action 5 Pro. Довольно интересное решение на самом деле — особенно для блогеров.