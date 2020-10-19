DJI представит Osmo Pocket 2 20 октября

В последнее время компактные камеры пользуются повышенным спросом, так как пользователь может взять устройство и снимать качественный контент не используя при этом громадную зеркальную камеру, например. И теперь к официальному анонсу готовится новая камера под названием DJI Osmo Pocket 2, которая может похвастаться весьма высоким качеством съемки, наличием стабилизатора и массой других мелочей. Камеру официально покажут уже завтра, 20 октября, так что если вы планировали приобретать нечто подобное, то стоит присмотреться к этой модели. Она обладает целым рядом особенностей при практически полном отсутствии недостатков. Да, цена будет высокой, но это вполне ожидаемо от компактной камеры со стабилизатором для видеосъемки.

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