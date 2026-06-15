DJI выпустила необычную камеру Osmo Pocket 4P

Компания DJI официально представила Osmo Pocket 4P — первую карманную камеру компании со стабилизатором, которая оснащена двумя основными камерами. Новинка дебютировала спустя несколько недель после выхода стандартной Osmo Pocket 4, которая получила 1-дюймовый сенсор, съёмку 4K при 240 кадрах в секунду и улучшенную систему отслеживания объектов. Модель Pocket 4P построена на той же платформе, но предлагает расширенные возможности зума. Главным нововведением стала двойная камера. Основной широкоугольный модуль оснащён 1-дюймовым сенсором, объективом с эквивалентным фокусным расстоянием 20 мм и диафрагмой f/2.0 — благодаря технологии LOFIC камера способна захватывать до 17 ступеней динамического диапазона.

Второй модуль представляет собой новый телеобъектив с эквивалентным фокусным расстоянием 60 мм и диафрагмой f/1.8 — он обеспечивает 3-кратный оптический зум и 12-кратный гибридный зум, что делает устройство более удобным для портретной съёмки и работы с удалёнными объектами. Обе камеры поддерживают новый цветовой профиль D-Log 2 с 10-битной глубиной цвета. Также Osmo Pocket 4P может записывать видео в разрешении 4K с частотой до 240 кадров в секунду для плавного замедленного воспроизведения, дополнительно предусмотрен режим длинной выдержки для создания эффектов световых следов и размытия движения. Как и базовая Osmo Pocket 4, версия 4P оснащена 3-осевым механическим стабилизатором для стабилизации изображения.