Представлен объектив 7Artisans AF 10mm F/2.5 Max

Компания 7Artisans пополнила ассортимент объективов с эффектом «рыбий глаз» моделью AF 10mm F/2.5 Max. Новинка предназначена для полнокадровых беззеркальных камер с байонетом Sony E, Nikon Z и L-mount. Объектив характеризуется углом обзора 185 градусов, полностью металлическим корпусом массой 510 граммов, максимальным значением диафрагмы F/2.5, оптической схемой из 11 линз в 8 группах (в том числе 2 элемента с низкой дисперсией ED и 1 асферический элемент), девятилепестковой диафрагмой с 18-точечными звездообразными вспышками, минимальным расстоянием фокусировки 15 см, бесшумным шаговым двигателем фокусировки STM, переключателем режима работы фокусировки, кольцом диафрагмы и фокусировки, а также портом USB-C для обновления прошивки. Цена 7Artisans AF 10mm F/2.5 Max пока не объявлена.

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