Представлен объектив Brightin Star MF 14mm F/2.8

Бренд Brightin Star пополнил ассортимент сверхширокоугольных объективов моделью MF 14mm F/2.8, которая предназначена для камер с байонетом Sony E, L-mount, Nikon Z и Canon RF. Новинка характеризуется ручной фокусировкой, углом обзора в 116°, выпуклой передней линзой и комплектным адаптером для светофильтра диаметром 82 мм, многослойным нанопокрытием Star Nano IMC, встроенной блендой, 10-лепестковой диафрагмой, минимальным расстоянием фокусировки 20 см и оптической конструкцией из 13 линз в 9 группах с двумя асферическими, пятью с высоким показателем преломления и тремя элементами с низкой дисперсией. Цена объектива составляет 239 долларов.