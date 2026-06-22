Представлен объектив Brightin Star MF 14mm F/2.8

Бренд Brightin Star пополнил ассортимент сверхширокоугольных объективов моделью MF 14mm F/2.8, которая предназначена для камер с байонетом Sony E, L-mount, Nikon Z и Canon RF. Новинка характеризуется ручной фокусировкой, углом обзора в 116°, выпуклой передней линзой и комплектным адаптером для светофильтра диаметром 82 мм, многослойным нанопокрытием Star Nano IMC, встроенной блендой, 10-лепестковой диафрагмой, минимальным расстоянием фокусировки 20 см и оптической конструкцией из 13 линз в 9 группах с двумя асферическими, пятью с высоким показателем преломления и тремя элементами с низкой дисперсией. Цена объектива составляет 239 долларов.

Камеру Sony A7R VI представят 13 мая …
Компания Sony объявила, что релиз флагманской полнокадровой камеры A7R VI состоится 13 мая. По предварите…
Микрофон DJI Mic Mini 2 получил сменные панели…
После выхода Osmo Pocket 4 в начале месяца компания DJI представила новую версию своей самой компактной б…
DJI выпустила необычную камеру Osmo Pocket 4P…
Компания DJI официально представила Osmo Pocket 4P — первую карманную камеру компании со стабилизатором, …
GoPro представила камеры серии Mission 1…
Сегодня компания GoPro представила линейку Mission 1 — новое поколение экшн-камер с упором на видеосъёмку…
Дрон DJI Avata 360 оценили в 460 евро…
Компания DJI пополнила ассортимент дронов моделью Avata 360, которая основана на двухлинзовой системе с д…
DJI представила Osmo Pocket 4…
Сегодня компания DJI официально представила четвёртое поколение своей компактной камеры со стабилизатором…
vivo и Oppo работают над аналогом DJI Osmo Pocket…
В феврале впервые появилась информация о том, что компания vivo работает над собственной камерой для запи…
Представлен легкий зум-объектив Thypoch Voyager 24-50mm F/2.…
Китайский бренд Thypoch пополнил ассортимент зум-объективов моделью Thypoch Voyager 24-50mm F/2.8, котора…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor