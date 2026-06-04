vivo и Oppo работают над аналогом DJI Osmo Pocket

Также ожидается глубокая интеграция с фирменными смартфонами — пользователи Oppo и vivo смогут напрямую сохранять отснятый материал на смартфон, а затем быстро редактировать и публиковать его. Очевидно, что обе компании вдохновились успехом камеры DJI Osmo Pocket 3, которая в последние годы стала крайне популярным решением среди создателей контента. Однако рынок постепенно насыщается конкурирующими решениями. DJI, по слухам, готовит сразу несколько новых моделей, включая Osmo Pocket 4 и более продвинутую версию Osmo Pocket 4P, также ожидается выход Insta360 Luna, что ещё сильнее усилит конкуренцию в сегменте компактных камер для видеоблогеров. Но пользователи от этой конкуренции лишь выиграют, получив больше качественных моделей.