vivo и Oppo работают над аналогом DJI Osmo Pocket

В феврале впервые появилась информация о том, что компания vivo работает над собственной камерой для записи видеоблогов, которая должна составить конкуренцию линейке DJI Osmo Pocket. Теперь инсайдер из Китая утверждает, что аналогичное устройство готовит и Oppo. По данным Digital Chat Station, устройства Oppo и vivo получат 200-мегапиксельную камеру на базе сенсора формата 1/1,12 дюйма. Такая спецификация указывает на использование датчика Sony Lytia 901, представленного в ноябре прошлого года. Сообщается, что Oppo может выпустить свою камеру для в партнёрстве с Hasselblad, а vivo — с Zeiss. Обе новинки будут оснащены процессорами флагманского уровня, хотя конкретные модели пока не раскрываются.

Также ожидается глубокая интеграция с фирменными смартфонами — пользователи Oppo и vivo смогут напрямую сохранять отснятый материал на смартфон, а затем быстро редактировать и публиковать его. Очевидно, что обе компании вдохновились успехом камеры DJI Osmo Pocket 3, которая в последние годы стала крайне популярным решением среди создателей контента. Однако рынок постепенно насыщается конкурирующими решениями. DJI, по слухам, готовит сразу несколько новых моделей, включая Osmo Pocket 4 и более продвинутую версию Osmo Pocket 4P, также ожидается выход Insta360 Luna, что ещё сильнее усилит конкуренцию в сегменте компактных камер для видеоблогеров. Но пользователи от этой конкуренции лишь выиграют, получив больше качественных моделей.
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