DOOM Eternal скоро появится на Nintendo Switch

Были слухи о том, что DOOM Eternal для платформы Nintendo Switch была полностью отменена, но это оказалось не так. Также было известно, что покупатели отменили покупку, опасаясь, что версия отменена. Bethesda успокоила всех, сообщив, что DOOM Eternal появится на Nintendo Switch в декабре этого года.

Компания Bethesda рассказала об этом: "Doom Eternal готова на 100% к выходу для платформы Nintendo Switch. К сожалению игра будет доступна только как цифровая версия. Отсутствие физического релиза в рознице привело к отмене предварительных заказов. Компания советует обратиться к продавцу для возврата средств". Владельцы Switch смогут скачать игру после ее выхода.