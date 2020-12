Хоть и были опасения, что DOOM Eternal будет отменена для консоли Nintendo Switch, Bethesda опровергла эту информацию объявив официальную дату выхода и трейлер с игровым процессом. DOOM Eternal будет доступен только в цифровом формате для консоли Switch. Игра занимает 18,8 Гб дискового пространства.

DOOM Eternal выйдет на Nintendo Switch 8 декабря, новый контент "The Old Gods: Part One" еще не будет доступно для версии Switch, в то время как на других платформах обновление вышло еще в октябре.