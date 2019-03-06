DRAM вскоре подешевеет

Некоторое время назад аналитики компьютерного рынка говорили о том, что память DRAM будет постепенно дешеветь из-за того, что компьютеры немного потеряли популярность. Данное заявление казалось безумным, но на деле оказалось, что так оно и есть. Рынок памяти потерял 25% от своей стоимости, так как пользователи не спешат покупать планки ОЗУ за громадные деньги, плюс рынок серверов и вычислительных машин тоже сильно просел из-за дефицита процессоров Intel. В итоге аналитики говорят, что к концу 2019 года оперативная память подешевеет еще на 30% и это будет лишь начало падения. Так что если вы думали прикупить себе пару планок оперативной памяти, то немного подождите и получится неплохо так сэкономить. Пока что же цена в магазинах не изменилась.