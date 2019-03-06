DRAM вскоре подешевеет

2019-03-06, Автор - Влад Волошин; Продукт - DRAM; [96]
Некоторое время назад аналитики компьютерного рынка говорили о том, что память DRAM будет постепенно дешеветь из-за того, что компьютеры немного потеряли популярность. Данное заявление казалось безумным, но на деле оказалось, что так оно и есть. Рынок памяти потерял 25% от своей стоимости, так как пользователи не спешат покупать планки ОЗУ за громадные деньги, плюс рынок серверов и вычислительных машин тоже сильно просел из-за дефицита процессоров Intel. В итоге аналитики говорят, что к концу 2019 года оперативная память подешевеет еще на 30% и это будет лишь начало падения. Так что если вы думали прикупить себе пару планок оперативной памяти, то немного подождите и получится неплохо так сэкономить. Пока что же цена в магазинах не изменилась.


Комментарии:
Срочно понадобились деньги? К кому обрат...
Срочно понадобились деньги? К кому обратСогласитесь, порой приходится тратить чуть больше обычного, и не всегда хватает тех денег, которые были о...
Умные часы вновь популярны...
Умные часы вновь популярныКомпания International Data Corporation, которая занимается сбором и анализом данных о продажах электрони...
OPPO F11 с вырезом в дисплее...
OPPO F11 с вырезом в дисплееБуквально недавно мы говорили про официальный анонс смартфона OPPO F11 Pro, который может похвастаться вы...
ViewSonic VA56 стоит своих денег...
ViewSonic VA56 стоит своих денегОфициально представлен монитор ViewSonic VA56, который может похвастаться стильным дизайном корпуса без р...
Enermax Aquafusion выглядит шикарно...
Enermax Aquafusion выглядит шикарноПроизводителям компьютерного железа крайне тяжело как-то привлекать к себе внимание потенциальных покупат...
AnTuTu назвала самые мощные смартфоны...
AnTuTu назвала самые мощные смартфоныКомпания AnTuTu, которую все знают по самому популярному бенчмарку для смартфонов, опубликовал список сам...
Corning готовит гибкое стекло...
Corning готовит гибкое стеклоКомпания Corning, которую все знаю по закаленному стеклу для смартфонов, недавно сообщила, что начала раз...
Беспроводной мультирум-динамик Ruark Aud...
Беспроводной мультирум-динамик Ruark AudИспытайте высококачественный звук у себя дома с помощью беспроводного мультирум-динамика Ruark Audio MRx....
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Xiaomi Mi Mix3 6/128GB. Флагманский смартфон со слайдеромОбзор Xiaomi Mi Mix3 6/128GB. Флагманский смартфон со слайдером
Обзор Hyundai H-MC240. Портативный музыкальный центр с караокеОбзор Hyundai H-MC240. Портативный музыкальный центр с караоке
Обзор be quiet! Pure Wings 2 high-speed (BL080) и be quiet! Pure Wings 2 high-speed (BL083)Обзор be quiet! Pure Wings 2 high-speed (BL080) и be quiet! Pure Wings 2 high-speed (BL083)
Обзор Defender Cyber MB-560L. Самая доступная игровая мышка Обзор Defender Cyber MB-560L. Самая доступная игровая мышка
Обзор Digma FreeDrive 550 DUAL INCAR. Видеорегистратор с отличными углами обзораОбзор Digma FreeDrive 550 DUAL INCAR. Видеорегистратор с отличными углами обзора
Предварительный обзор Lian Li PC-O11 Dyn...
Предварительный обзор Lian Li PC-O11 DynБольшинство современных корпусов выделяются на фоне конкурентов количеством вентиляторов, какими-то неста...
Обзор Idle Supermarket. Создаем свой суп...
Обзор Idle Supermarket. Создаем свой супДовольно редко мобильные игры такого жанра могут приносить удовольствие, ведь зачастую разработчики прост...
Перспективы развития сетей 5G. Смартфоны...
Перспективы развития сетей 5G. СмартфоныРостелеком, Nokia и Фонд «Сколково» открыли первую в стране открытую опытную зону се...
Предварительный обзор Vivo V15. Интересн...
Предварительный обзор Vivo V15. ИнтереснМы уже привыкли к тому, что флагманы некоторых компаний продаются по каким-то немыслимым ценникам. Пришло...
Обзор Sushi Bar. Давайте готовить суши...
Обзор Sushi Bar. Давайте готовить сушиДовольно редко в последнее время встречаются действительно интересные игровые проекты для мобильных телеф...
Предварительный обзор Vivo iQOO. Новый ф...
Предварительный обзор Vivo iQOO. Новый фНа протяжении довольно длительного времени можно наблюдать картину роста цен на смартфоны — производители...
Обзор DU Recorder. Записываем видео с эк...
Обзор DU Recorder. Записываем видео с экСегодня мы поговорим о крутой программе, которая позволяет записывать видео с дисплея смартфона. У DU Rec...
Предварительный обзор Nokia 9 PureView. ...
Предварительный обзор Nokia 9 PureView. Длительное время мы обсуждали смартфон Nokia 9 PureView, который показали в сети задолго до его официальн...
Предварительный обзор LG 27UL550-W. Отли...
Предварительный обзор LG 27UL550-W. ОтлиВ последнее время на рынке появилось очень много интересных мониторов для геймеров и тех, кто работает с ...
Предварительный обзор Xiaomi Redmi Note ...
Предварительный обзор Xiaomi Redmi Note Современные смартфоны давно перестали нас удивлять — производители не могут придумать чего-то нереально к...
Обзор Monster Hummer. Шикарный проект...
Обзор Monster Hummer. Шикарный проектБольшая часть современных казуальных игр построены по одной и той же схеме — разработчик просто боре уже ...
Предварительный обзор LG Q60. Стильная н...
Предварительный обзор LG Q60. Стильная нРынок смартфонов в последнее время существенно изменился — производители стали радовать нас большими каче...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor