Daedalic Entertainment поделилась новой информацией об игре The Lord of the Rings: Gollum

Daedalic выпустила новый трейлер «Властелина колец: Голлум» и поделилась новой информацией об игре, а также показала некоторых хорошо известных персонажей из фантастической вселенной Толкина. В трейлере представлены персонажи которые встретятся в игре, среди которых Трандуил - могущественный король король Лесных эльфов Лихолесья, также известного как Мирквуд, отец Леголаса.

Представлен волшебник Гэндальф - один из главных персонажей произведений Дж. Р. Р. Толкина «Властелин Колец» и «Хоббит».

The Lord of the Rings: Gollum выйдет в 2022 году на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и S и Nintendo Switch.

Комментарии и отзывы The Lord of the Rings: Gollum
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