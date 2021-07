Daedalic Entertainment поделилась новой информацией об игре The Lord of the Rings: Gollum

Daedalic выпустила новый трейлер «Властелина колец: Голлум» и поделилась новой информацией об игре, а также показала некоторых хорошо известных персонажей из фантастической вселенной Толкина. В трейлере представлены персонажи которые встретятся в игре, среди которых Трандуил - могущественный король король Лесных эльфов Лихолесья, также известного как Мирквуд, отец Леголаса. Представлен волшебник Гэндальф - один из главных персонажей произведений Дж. Р. Р. Толкина «Властелин Колец» и «Хоббит». The Lord of the Rings: Gollum выйдет в 2022 году на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и S и Nintendo Switch.