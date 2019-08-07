Darksiders II Deathinitive Edition для Nintendo Switch поступит в продажу 26 сентября

2019-08-07, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Darksiders II Deathinitive Edition; [88]
Апокалипсис на Nintendo Switch продолжается с премьерой Darksiders II Deathinitive Edition

Война между Раем и Адом охватила Землю. Пробужденный накануне конца времен Смерть, второй Всадник Апокалипсиса, возлагает на свои плечи миссию по спасению Земли и восстановлению честного имени своего брата. Узнайте историю Всадника в маске – в 26 сентября на Nintendo Switch!

Игра Darksiders II Deathinitive Edition уже доступна на PC и консолях, а также поступит в продажу на Nintendo Switch по РРЦ $29.99 | £26.99 | €29.99 в цифровой и коробочной версиях.

    Особенности:
  • Играйте за смерть: Станьте самым пугающим из легендарных Всадников Апокалипсиса, способных уничтожать целые миры и сражаться с силами Рая и Ада
  • Грандиозная вселенная: Ничего подобного вы прежде не видели – плюс уникальный стиль Джо Мэда
  • Многообразие настроек: Создайте свою игру с помощью разнообразных доспехов, оружия и навыков, которые помогут создать уникальную Смерть
  • Реиграбельность: Исследуйте огромный открытый мир с множеством побочных заданий, прокачивайте Смерть, используя систему уровней, древа навыков и бессчетное количество комбинаций снаряжения
  • Исследования: Смерть – ловкий и проворный персонаж, который способен на эффектные акробатические трюки, что открывает новые просторы для исследования мира
    Deathinitive Edition:
  • В эту версию Darksiders 2 входят все дополнительные материалы, а общее время игры превышает 30 часов
  • Переработанные и обновленные игровой баланс и шанс получения предметов
  • Улучшенная графика для повышения общего качества, особенно в отношении освещения и теней
  • Обновленный и улучшенный дизайн уровней, персонажей и окружения

О Darksiders II Deathinitive Edition

Станьте страшной силой, которую все боятся, но никто не может избежать. Пробужденный накануне конца времен Смерть – самый пугающий из легендарных Всадников Апокалипсиса. И он отправляется в новое приключение, чтобы очистить имя своего брата. И в процессе он поймет, что древняя вражда может угрожать всему Творению. Смерть будет жить!

Официальный сайт THQ Nordic

Комментарии и отзывы Darksiders II Deathinitive Edition
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