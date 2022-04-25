Дата выхода Uncharted: Legacy of Thieves Collection для ПК была подтверждена в Epic Games Store

Возможная дата выпуска ПК-версии коллекции уже появилась в базе данных Steam ранее в этом году, но теперь появилась подтвержденная дата выпуска в официальном новостном блоге Epic — 20 июня 2022 года.

Uncharted: Legacy of Thieves Collection был представлен Sony в конце прошлого года. Версия сборника для ПК разрабатывается Iron Galaxy. Более подробная информация о выпуске для ПК, включая особенности и улучшения для ПК, будет опубликована ближе к дате выпуска. Uncharted: Legacy of Thieves Collection — это изящное обновление двух замечательных, но, возможно, не совсем классических приключений — написал в своей статье Натан Берч . Подойдет ли вам эта коллекция, во многом зависит от вашей ситуации. Те, кто не играл ни в одну из игр, вероятно, не почувствуют, что их 50 долларов были потеряны зря. Возможно, эта коллекция лучше всего подойдет тем, кто купил Uncharted 4 на PS4, но пропустили Uncharted: The Lost Legacy.
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