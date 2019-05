Dead Cells выйдет на Android и iOS

Спустя год раннего доступа на PC игра Dead Cells добралась до PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch, а теперь разработчики бросили взор на мобильные платформы.

Разработчики из Motion Twin подружились с издателем Playdigious, анонсировав Dead Cells для Android и iOS. Пользователи получат полноценный порт с адаптированным управлением для сенсорных экраном и поддержку беспроводных контроллеров. Геймеров также порадуют отсутствием «free-to-play механик», которые встречаются в большинстве мобильных игр.

Похоже, что 2019 год станет самым удачным для мобильных платформ. Например, Square Enix выпустит приквел к Octopath Traveler, к тому же для Android и iOS уже анонсирован Wonder Boy: The Dragon’s Trap. Даже Respawn раскрыли планы о переносе Apex Legends на смартфоны.

Выйдет мобильная Dead Cells уже летом 2019 года, но сначала на iPhone и iPad. Пользователи Android смогут поиграть «позже». Напомним, что в 2018 году игра получила несколько наград от The Game Awards. Проект Motion Twin победил в номинации «Лучшая экшен-игра», обойдя Call of Duty: Black Ops 4, Destiny 2 и Far Cry 5.