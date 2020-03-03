Death Stranding выйдет на PC уже 2 июня

Разработчик Kojima Productions и издатель 505 Games объявили в понедельник, что Death Stranding выйдет в Steam и Epic Games Store 2 июня 2020 года. Итерация Death Stranding для ПК будет включать режим фотосъемки, поддержку сверхшироких мониторов и также высокую частоту кадров.

Kojima и компания дополнительно предлагают ряд бонусов для тех, кто делает предварительный заказ игры, включая обои HD и различную игровую косметику. Death Stranding была выпущена как эксклюзив для PlayStation 4 8 ноября 2019 года. Она стала лидером по количеству призовых номинаций на 2019 Game Awards, но в итоге получила только высшие домашние награды в трех категориях - Score & Music, Best Game Direction и Best Performance.

Игра также подобрала пару трофеев на 23-м ежегодном D.I.C.E. Одна за выдающиеся достижения в области звукового дизайна, а другая - за выдающиеся технические достижения. Death Stranding получил оценку 82 из 100 по метакритику со средней оценкой пользователя 6,6.