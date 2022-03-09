Deathloop признан игрой года по версии NAVGTR

NAVGTR CORP — национальная академия обозревателей торговли видеоиграми, некоммерческая медиа-организация, объединяющая 1200 СМИ и 13 200 подписчиков, объявила победителей своей 21-й ежегодной программы награждения, посвященной дизайну и программированию видеоигр. Лидирует по количеству победных игр Ratchet & Clank: Rift Apart, за ним следует Psychonauts 2 с 5 наградами. Deathloop, Metroid Dread и Resident Evil 4 VR получили по 3 награды. Far Cry 6, Halo Infinite, It Takes Two, Life is Strange: True Colors, Little Nightmares II, Resident Evil Village, Returnal, Tales of Arise и The Medium получили по 2 награды.

Deathloop получила высшие награды как игра года. It Takes Two, Returnal, The Medium и Deathloop были единственными оригинальными объектами интеллектуальной собственности, получившими множество наград. Себастьян Миттон получил наибольшее количество наград в индивидуальном порядке. Избирателей опрашивали и просили выделить наиболее интересные игры. Life is Strange: True Colors получила награду за лучший сценарий.
Комментарии и отзывы Deathloop
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