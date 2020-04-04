Deerma Electric Hot Water Cup чайник-термос два в одном

Китайская компания Xiaomi представила портативное устройство два в одном с названием Deerma Electric Hot Water Cup.

Xiaomi Deerma Electric Hot Water Cup это портативный электрический чайник, который может работать как термос.

Корпус чайника выполнен из стали и пищевого пластика с объёмом в 350 мл. Также Xiaomi Deerma Electric Hot Water Cup может нагревать воду с мощностью в 300 Вт. На корпусе разместили сенсорный дисплей, где отображается информация температуры воды.

Приобрести Xiaomi Deerma Electric Hot Water Cup можно на AliExpress за 25 долларов.