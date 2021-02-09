Дефицит видеокарт лишь усилиться

На рынке видеокарт сейчас замечен невероятный дефицит — купить новую модель банально невозможно, цены растут невероятно быстро, а пользователи не могут получить свежую карту даже при большом бюджете. В прошлом году NVIDIA пообещала, что с 2021 года всё станет лучше, но европейский розничный продавец оборудования Alternate сообщил, что в данном квартале ситуация точно не улучшится. На самом деле, дефицит может стать еще хуже. Более того, многие факторы, которые приведут к ухудшению ситуации, находятся вне контроля NVIDIA. Например, Китайский Новый год, когда компании в стране часто закрываются на неделю или две, означает, что в этот период почти не будут выпускаться новые видеокарты. А две недели простоя в данной ситуации — очень серьезный срок.